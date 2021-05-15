الاقتصاد

جزر اليونان المشمسة تُرحب بزوارها من جديد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتحت الجزر السياحية في اليونان أبوابها مجدداً ورحّبت بعودة السياح مرة أخرى إلى البلاد بعد عمليات الإغلاق الناجمة عن فيروس ، وتطعيم أكثر من 25% من السكان بجرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وعبّر مالكو الفنادق في واحدة من أكثر الوجهات السياحية شهرة في اليونان، جزيرة سانتوريني، عن سعادتهم البالغة بإعادة فتح الجزر أمام السياح، وانتشر هذا الشعور في جميع أنحاء البلاد المشمسة؛ حيث يعتمد الاقتصاد اليوناني بشكل كبير على الزوار الدوليين.

وعانت البلاد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 8% في عام 2020. ويرجع جزء كبير من ذلك إلى نقص السياح.

وقال أليكس باتيليس، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء اليوناني: إن الحكومة تتوقع أن يبلغ موسم الصيف هذا العام ضعف مستويات 2020. (وكالات)

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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