شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة عيدية السحب قبل الأخير لمهرجان رمضان الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تواصل سحوبات مهرجان «رمضان الشارقة 2021» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة بدورته الـ31 إسعاد العديد من المتسوقين وإدخال الفرح إلى قلوبهم، عبر ما توفره من جوائز سخية يومية وأسبوعية، حيث حفلت سحوبات عيد الفطر السعيد قبل الأخيرة التي أقيمت مساء أمس في مركز «صحارى سنتر»، بالعديد من الفائزين، وكانت سيارة الـ «BMW» الأولى من نصيب أسماء أحمد العوني من جمهورية مصر العربية، كما حالف الحظ 25 متسوقاً من المشاركين بالسحوبات، منهم 5 فائزين بقسائم مشتريات بقيمة 5000 درهم، و10 فائزين بقسائم مشتريات بقيمة 2500 درهم، إلى جانب 10 محظوظين بجوائز نقدية فورية بقيمة 1000 درهم.

وهنأ جمال سعيد بوزنجال منسق عام المهرجان، كافة الفائزين بالسحب قبل الأخير مؤكداً أن عيدية إمارة الشارقة لسكانها وزوارها دائماً متميزة، وهدفها رسم البسمة على وجوههم وإسعادهم، بما يرسخ من مكانتها مقصداً للعائلات التي تبحث عن الترفيه الراقي في أجواء مضيافة ومبهجة، مشيراً إلى أن جوائز المهرجان التي خصصتها الغرفة ومراكز التسوق أسعدت مئات الفائزين بجوائز عينية ومادية قيمة، وتعتبر من أهم الجوائز الذي يتسابق عليها الآلاف، ممن يقيمون ويتوافدون على الإمارة الباسمة من مختلف الجنسيات، ومن كل مكان للتمتع بتجربة تسوق مثيرة وشائقة، مملوءة بالخصومات وتحطيم الأسعار.

محطة سنوية

من جانبها قالت هنا السويدي مساعد المنسق العام لمهرجان رمضان الشارقة: إن رونق مهرجان رمضان الشارقة يزداد تألقاً عاماً بعد عام في ظل تضافر جهود جميع الأطراف المعنية من دوائر وهيئات وجهات حكومية إلى جانب مؤسسات القطاع الخاص وفي مقدمتها مراكز التسوق ومحال البيع بالتجزئة، لضمان نجاح هذا الحدث الذي بات محطة سنوية تُعزز مكانة الإمارة كوجهة سياحية واقتصادية وثقافية مميزة.

جهود الشريك الإعلامي

إلى ذلك أشادت أمل الحوسني رئيس اللجنة الإعلامية بجهود الشريك الإعلامي للمهرجان تلفزيون الشارقة لدعمه المتميز ودوره الرائد في توسيع نطاق الحملات الترويجية للفعاليات والأنشطة والجوائز التي قدمها «رمضان الشارقة 2021» مثمنة التزامه المستمر في دعم كافة الحملات والعروض التي تطلقها الغرفة انطلاقاً من الحرص المشترك على تعزيز تنافسية اقتصاد إمارة الشارقة، وتلبية احتياجات القطاع الخاص، والمساهمة في تنمية مختلف القطاعات بشكل مستدام.

وضمت قائمة الفائزين بسحوبات الأسبوع الثالث كل من خمسة فائزين بقسائم مشتريات بقيمة 5000 درهم وهم (أحمد فواز، ومحمد أمير من سيريلانكا، ورشا عباس وأسماء يونس من الإمارات، ومحمد زايد من الهند)، فضلاً عن 10 فائزين بقسائم مشتريات بقيمة 2500 درهم وهم ( محمد ماشول وديا نيساندي وشيك عبد الله من الهند، وإلهام أحمد وزايد المهيري من الإمارات، وماريا كونازون من الفلبين، وعليا أبو راسي من الأردن، وشيرين الجندي من مصر، وحسام الياسين من سوريا، وبشير ساردي من تونس).