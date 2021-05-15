الفرح الحزين

تختلط عليّ أحياناً، مثلي مثل كل البشر، مشاعر الفرح بالحزن، فلا أدري أأكتب سعادتي التي وجدتها في أيام مضت مباركة، أيام عيد الفطر السعيد التي ولله الحمد بلغنا الله إياها بعد أن أتممنا صيام وقيام شهره الفضيل، فكان من حسن استقبال العيد أن نفرح به، وفي الوقت ذاته قلوبنا لم تكن لتنسى الذين يعيشون النكبات، والمآسي، لم ننسَ بيت المقدس وأهله وما يمرون به، بعد أن ندد قادتنا بما يجري وندد كل إنسان في قلبه إحساس بما يجري، وارتفع الدعاء لهم في كل صلاة وذكر، وليس بيت المقدس فحسب، بل ما يمر به البشر هذه الأيام من تفاقم الوباء في عدد من الدول وزيادة الوفيات، من الكوارث الطبيعية التي تصيب كل فترة دولة أو جزيرة، وحتى قصص اللاجئين ومعاناتهم. اختلطت كل الأشياء حتى لم نعرف، أنفرح أم يصبح الفرح متصبغاً بطبعة غصة وحزن في داخلنا؟.

ما يحزن أكثر أن يصبح تفكير البعض سطحياً جداً تجاه ما يمر به البشر أو أن تكون ردة الفعل قاسية ومتجردة من أي إنسانية نتيجة مواقف شخصية، أو قصص قد سمعها من البعض أو تجارب سابقة أو حتى إعلام النقيض..! لا يهم أيها القارئ ما يقال في أي أزمة، لا تهمنا الملفات السياسية وتفاصيلها التي لا تغيب عن عقل عاقل، ووعيه، ما يهم أكثر أننا جميعنا بشر ونتفق في أن العدل والحياة الكريمة، وحق الأرض وحق السعادة هي حقوق ضمنتها كل الأديان، وكل دستور وضعه الإنسان، وقبل ذلك، هو ما جعله الله في أرضه، بأن يسود العدل ويسود الحب والسلام. لكل تلك العقول المريضة التي لم تعرف سوى الانسحاب بأسلوب وإن صح تسميته (وقح)، أسلوب قلب الموازين وجعلها تشهد لصالح من لا يريد سوى الفساد والدمار.

لنخرج من تلك الدائرة التي يريد البعض فيها أن تضيع القيم الحقيقية التي نتحدث ونطالب بها، كل أزمة نمر بها على اختلافها تجرد الكثير من الأقنعة، والنفوس، وتزيد من تحمل الآخرين وقدرتهم على الحياة، وتجعلنا أكثر إدراكاً لما يجري حولنا وكيف يجب أن تكون حياتنا و كيف نعيشها، ما نمر به وسنمر به هي كلها ابتلاءات في وقتها وستزول إن شاء الله، وما أعطانا إياه الله أيضاً من فرح هو نعمة وجب الحمد عليها، وأن نسعد بها ونرى أثر نعمة الله علينا، وندعو الله بأن يحفظ أمن بلادنا ومن فيها، فيا من تفسرون كل شيء على هواكم، تعلموا الدرس الحقيقي، وكفاكم تأليباً في مشاعرنا والحكم عليها، فنحن وإن صار ما صار، لا نزال أخوة بشرع الله. الحمد لله على الابتلاء قبل الرخاء والفرح، والحمد لله على الفرح والسعادة والعيد الذي عشناه.

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