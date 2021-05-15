شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى الملا: بالاستثمار في الأسرة نكسب المستقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

قالت الدكتورة بشرى الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع، إنه ب«الاستثمار في الأسرة نكسب المستقبل»، موضحة في تصريح لها بمناسبة اليوم الدولي للأسرة، أن قطاع التنمية المجتمعية في إمارة أبوظبي يلعب دوراً كبيراً في تمكين الأسرة، عبر تطوير الاستراتيجيات والسياسات الاجتماعية التي تكفل خلق مجتمع متماسك، قادر على بناء أجيال مبدعة صانعة للتغير للأفضل، وعلى الرغم من التحديات التي صاحبت تفشي جائحة كوفيد-19، برهنت الأسرة على دورها المحوري في احتواء الأزمة، والتعامل مع رعاية الأطفال بالشكل الأمثل.

وأضافت، أن الدائرة وصلت إلى المراحل الأخيرة من إطلاق استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، هذا المشروع الذي يمثل محوراً أساسياً ضمن أولوياتنا، لما له من أهمية في دراسة وتحليل التحديات الاجتماعية الحالية والمستقبلية التي تؤثر في جودة حياة الأسرة واستقرارها، والعمل على التحديات التي تواجه الأسرة مثل حالات الطلاق، والعزوف عن الزواج والتحديات المتعلقة بالتوازن بين العمل والحياة الأسرية.