شكرا لقرائتكم خبر عن «30 أمنية في 30 يوماً» أسعدت الأطفال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة تحقيق أمنية عن تمكّنها من رسم الابتسامات على وجوه 30 طفلاً وطفلة من جنسيات مُختلفة والمُصابين بأمراض خطيرة، وذلك ضمن مبادرة 30 أمنية في 30 يوماً التي استمرّت طوال شهر رمضان الكريم.

وثمّنت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، سمو الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان، الرئيسة الفخرية لمؤسسة «تحقيق أمنية» مساعي أصحاب القلوب الرحيمة والأيادي البيضاء الذين استجابوا لحملة المؤسسة 30 أمنية خلال 30 يوماً وسارعوا إلى تقديم العون والمساعدة لتحقيق أمنيات الأطفال المرضى.

كما خصّت سموها بالشكر نادي الجزيرة أبوظبي، ومنتجع جميرا السعديات على مساهمتهما في تحقيق أمنيات 4 أطفال، مؤكدة أن أرض الإمارات.. أرض زايد العطاء كانت وستظلّ دوماً ينبوعاً للخير لا ينضب.

من جانبه قال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحقيق أمنية: «يُسعدنا أن نتمكّن خلال شهر الخير والبركة من رسم الابتسامة على وجوه مجموعة من الأطفال المرضى».