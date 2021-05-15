شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تتلقى 21 ألف مكالمة خلال عطلة العيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة نجاح خطتها الأمنية خلال عطلة عيد الفطر المبارك بكافة مدن الإمارة، حيث كثفت شرطة الشارقة من وجود دورياتها الأمنية والمرورية على مختلف المناطق والأحياء، وعلى الطرق والشوارع الداخلية والخارجية بمدينة الشارقة والمنطقتين الشرقية والوسطى، وذلك بهدف تأمينها، وضمان تسهيل حركة السير والمرور بها، ما أسهم في تحقيق أهداف شرطة الشارقة المنسجمة مع إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، وجعل الطرق أكثر أماناً.

أشار العقيد جاسم بن هدة السويدي، مدير إدارة العمليات بشرطة الشارقة إلى نجاح جهود فرق العمل أمام المساجد، وفي المراكز التجارية، والمتنزهات،

وكشف عن تلقي غرفة العمليات ومركز الاتصال بشرطة الشارقة 21219 مكالمة هاتفية، على مستوى الإمارة خلال الفترة من 11 إلى 14 مايو الجاري، منها: 18677مكالمة هاتفية عبر الرقم (999) المخصص للحالات الطارئة، فيما تلقت 2542 مكالمة غير طارئة على الرقم (901)، والتي اشتملت على الاستفسارات العامة، والخدمات الشرطية المقدمة، وقد تم التعامل مع كافة المكالمات والبلاغات والاستفسارات الواردة على وجه السرعة بعد تقييمها من قبل المستجيب الأول.

من جانبه أكد المقدم عمر بوغانم مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة، نجاح الخطة المرورية التي وضعتها؛ ونفذتها الإدارة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، بمشاركة الوحدات المختلفة بشرطة الشارقة.وأوضح أن وعي والتزام قائدي المركبات، ومستخدمي الطريق بإجراءات السلامة المرورية وتقيدهم بها قد ساعد على نجاح الخطة المرورية وعدم تسجيل وفيات خلال فترة عطلة العيد.