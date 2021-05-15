شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق أمنية طفل قبل مغادرته الدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

لبت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس الابتكار ومجلس السعادة والإيجابية، وبالتعاون مع إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، طلب عائلة الطفل روهان سدرك البالغ 7 سنوات، بأن يعيش تجربة رجل الشرطة، وأن يحصل على الزي العسكري ويتجول في الدوريات الفارهة في إمارة دبي، قبل مغادرته الدولة.

واستقبل الطفل وعائلته، العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ونائبه العقيد الدكتور صالح الحمراني، والمقدم فيصل الخميري، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، والرائد خالد المزروعي، نائب رئيس مجلس الابتكار.

وسارعت شرطة دبي إلى توفير الزي العسكري للطفل، واصطحابه بالدورية الفارهة من منزله إلى مقر القيادة العامة لشرطة دبي، لأخذ الصور التذكارية مع ضباط شرطة دبي، وعمل زيارة لمختبر الابتكار ومركز شرطة دبي الذكي SPS، وهو ما شكل سعادة بالغة للطفل ووالديه، اللذين تقدما بالشكر إلى شرطة دبي.