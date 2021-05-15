شكرا لقرائتكم خبر عن قطار توصيل الغاز للمنازل يسابق الزمن تعرف على أحدث المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدعم رئاسى وحكومى، فى إطار ما يحققه من أهداف خدمية واقتصادية وتنموية تعود كلها بالنفع على المواطن، وتخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة من خلال التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى وإحلاله كبديل للمنتجات البترولية السائلة، وخاصة اسطوانات البوتاجاز المدعومة حتى الآن، وفيما أهم المعلومات المتعلقة بهذا المشروع والتي كانت كالتالي..

1- خلال السنوات الثلاث الأخيرة تم توصيل الغاز لحوالى 5.3 مليون وحدة جديدة .

2- الانتهاء من توصيل الغاز إلى حوالى 2.11 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية العام المالى الماضى .

3- إعداد خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعى لمليون وحدة سكنية خلال العام المالى الحالى.

4- بالفعل تم تحويل أكثر من مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعى من بداية يوليو 2020 حتى نهاية أبريل 2021 بنسبة تنفيذ 102% من الخطة.

4- خطة طموحة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 2ر1 مليون وحدة سكنية خلال العام المالى القادم.

5- أهم عوامل نجاح تحقيق الخطة بدايةً من العام المالى 2018/2019 هو استمرار مبادرة وزارة البترول فى تقسيط مساهمة العملاء فى تكلفة التوصيل على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيه شهرياً للمناطق الجديدة التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.

6- تتضمن خطة العام المالى الحالى الانتهاء من واستكمال العمل فى توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 80 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة .

7- تم تدفيع الغاز إلى 79 منطقة منها منذ بداية العام المالى الحالى وحتى نهاية أبريل 2021 .

8- تركيب حوالى 266 ألف عداد مسبق الدفع.

9- تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 59 قرية من قرى مبادرة حياة كريمة.

10- 14 قرية مدرجين ضمن خطة العام المالى 2021/2022 بمبادرة حياة كريمة .

11 جارى أعمال المسح الميدانى والرفع المساحى وإعداد الخرائط التنفيذية اللازمة لتنفيذ الشبكات الأرضية لـ217 قرية أخرى منفذ بها صرف صحى حكومى وقد تم حصر المهمات اللازمة لتنفيذ الشبكات الأرضية لها وجارى حالياً طرحها على الموردين المعتمدين .

12- جارى التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما يخص البرنامج الزمنى لتنفيذ الصرف الصحي بباقى القرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة حتى يتم وضع برنامج زمنى موازى لتنفيذ الشبكات الأرضية للغاز الطبيعى لتلك القرى.