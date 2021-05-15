شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام..تعرف علي غرامات شركات الاتصالات بسبب مخالفات نقل الأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غرامات مالية بقيمة 20.65 مليون جنيه على شركات المحمول العاملة بالسوق المصري، وذلك إثر رصد مخالفات للقواعد التنظيمية التي كان قد أصدرها الجهاز لخدمة التنقل بين شبكات المحمول بنفس الرقم (خدمة نقل الأرقام)، ووفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 وأحكام التراخيص الممنوحة للشركات.

-سبعة مليون لشركة فودافون مصر.

-خمسة مليون وثمانمائة ألف لشركة أورانج.

-ثلاثة مليون وتسعمائة وخمسون ألف لشركة اتصالات.

-ثلاثة مليون وتسعمائة ألف للشركة المصرية للاتصالات.

-إجمالي عشرين مليون وستمائة وخمسين ألف جنيه غرمات.

- رصد مخالفات تتعلق بالرفض الغير مبرر لطلبات النقل.

-عدم الرد على طلبات نقل الأرقام خلال 24 ساعة من تاريخ الطلب.

-عدم تفعيل الرقم المنقول على شبكة الشركة بعد إجراء عملية النقل.