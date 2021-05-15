شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 7 دول مسؤولة عن ثلثي حرق الغاز في العالم بحسب تقرير للبنك الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر تقرير حديث صادر عن البنك الدولى، من استمرار التأثيرات السلبية على المناخ والاضرار بالبيئة، كاشفا أن بيانات الأقمار الصناعية الخاصة بحرق الغاز من عام 2020 أظهرت الدول الأكثر حرقا للغاز، وهي:

1- روسيا.

2 – العراق.

3 – إيران.

4 - الولايات المتحدة.

5 – الجزائر.

6 – فنزويلا.

7 - نيجيريا .

أوضح التقرير، أنه لا تزال البلدان السابقة أكثر سبعة بلدان تحرق الغاز على مدى تسع سنوات متتالية، منذ إطلاق أول قمر صناعي عام 2012 لتتبع عمليات حرق الغاز.

وتنتج هذه البلدان السبعة 40% من النفط العالمي سنويا، لكنها تمثل نحو ثلثي (65%) عمليات حرق الغاز على مستوى العالم.

ويشير هذا الاتجاه إلى استمرار التحديات التي تواجهها هذه البلدان، وإن كانت متباينة، على سبيل المثال توجد في الولايات المتحدة آلاف المواقع المنفردة لحرق الغاز، التي يصعب ربطها بأي سوق، في حين يوجد عدد قليل من الحقول النفطية التي تحرق كميات كبيرة من الغاز في سيبيريا الشرقية في روسيا الاتحادية نائية للغاية وتفتقر إلى البنية التحتية لجمع الغاز المصاحب ونقله.