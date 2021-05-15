شكرا لقرائتكم خبر عن «الخليج للملاحة» تتحول للربحية بـ 79 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، محققة أرباحاً صافية بلغت 79 مليون درهم مقارنة بخسارة بلغت 18 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الإيرادات التشغيلية 31 مليون درهم بنهاية الربع الأول لعام 2021 مقارنة بنحو 33.5 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2020.

وتم تسجيل مبلغ مطالبة التأمين بقيمة 83 مليون درهم، بينما بلغت الأرباح التشغيلية ما يقارب 91 مليون درهم بنهاية الربع الأول لعام 2021 مقارنة بخسائر بلغت 6 ملايين درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ارتفاع قوي للتدفقات النقدية الناتجة من العمليات التشغيلية إلى 65 مليون درهم بنهاية الربع الأول لعام 2021.

وتحسنت الربحية مدعومة بانخفاض بنسبة 30% في المصاريف التشغيلية، بينما بلغ إجمالي الربح 6 ملايين درهم مقارنة بإجمالي خسارة 2.7 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2020.

وبلغ إجمالي الأصول بلغ 873 مليون درهم.

وبالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت الشركة والظروف الاقتصادية الصعبة، استطاعت الشركة أن تتحول إلى الربحية بفضل الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الإدارة والمبادرات التي تم تبنيها في بداية هذا العام. حيث تمكنت الشركة من تعزيز التدفقات النقدية الناتجة من العمليات التشغيلية، وتخفيض المصاريف التشغيلية بنسبة 30% من 36 مليون درهم إلى 25 مليون درهم، وتسديد قرض بنك أبوظبي التجاري البالغ 46 مليون درهم كلياً.

وتوصلت الخليج للملاحة في بداية هذا العام إلى اتفاق مع معظم الممولين على شروط جديدة ومرنة تتيح للشركة التكيف مع ظروف السوق الحالية وتحقيق المزيد من النمو و دعم أداء الشركة المالي والتشغیلي. كما أن الشركة تمكنت من الاتفاق مع شركة التأمين لتحصيل مبالغ التأمين المترتبة عن غرق إحدى السفن، بحيث ستعزز هذه المبالغ السيولة في الشركة والتي بدورها سوف تدعم العمليات التشغيلية.

وبالنظر إلى المستقبل، تتطلع الشركة إلى ضمان استمرارية كافة العمليات التشغيلية في ظل جائحة كورونا، والتركيز على تأجير السفن مع عملاء موثوق بهم على أساس طويل الأجل والخروج من قطاعات الأعمال غير المربحة، والدخول في عدة شراكات استراتيجية إقليمياً وعالمياً ما سيمنح الشركة العديد من الفرص المتنوعة والقدرة على النمو وتقديم خدماتها للمنطقة.