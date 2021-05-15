شكرا لقرائتكم خبر عن «ماركيتا» تستعد لطرح عام.. بتقييم 16 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبحت شركة «ماركيتا» المتخصصة في تكنولوجيا المدفوعات (Marqeta) واحدة من أكثر الشركات شهرة في التجارة الرقمية، على الرغم من قلة عدد المستهلكين الذين سمعوا عنها من قبل، وذلك بعد أن تقدمت الشركة رسمياً بطلب للاكتتاب العام في بورصة نيويورك وبتقييم بلغ 16 مليار دولار في الأسواق الخاصة.

وتم تداول أسهم الشركة في السوق الثانوية مقابل 33 إلى 35 دولاراً لكل سهم، واستناداً إلى إجمالي 484.4 مليون سهم من الفئة (أ) والفئة (ب).

وفي نشرة الاكتتاب للمستثمرين، كشفت «ماركيتا» عن نمو الإيرادات السنوية في الربع الأول بنسبة 123% إلى 108 ملايين دولار، في حين تقلص صافي خسارتها إلى 12.8 مليون دولار من 14.5 مليون دولار في العام السابق.

وفي عام 2020، تضاعفت إيرادات الشركة السنوية لتصل إلى أكثر من 290 مليون دولار، مع خسائر بنحو 48 مليون دولار.

يُذكر أن شركة «ماركيتا» تأسست في عام 2010، ومقرها في أوكلاند بكاليفورنيا، وهي تبيع تقنية الدفع المصممة لاكتشاف الاحتيال المحتمل، والتأكد من توجيه الأموال بشكل صحيح. كما تصدر الشركة بطاقات مادية مخصصة تشبه بطاقات الائتمان والخصم لإجراء عمليات شراء في نقاط البيع مثل المطاعم أو محلات السوبر ماركت.