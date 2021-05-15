شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي دوري أبطال إفريقيا سيقام في المغرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيقام نهائي دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم في المغرب بحسب ما أعلن الاتحاد القاري، السبت، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، في العاصمة الرواندية كيغالي وشهد حضور جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي.

وأعلن الاتحاد القاري في بيان، أن نهائي دوري الأبطال المقرر في 17 يوليو المقبل سيقام في المغرب، فيما يقام نهائي كأس الاتحاد «كونفدرالية» في بنين في 10 يوليو.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قد فتح المجال أمام الدول الراغبة في استضافة الحدث في شهر يناير الماضي. وتقام حالياً مباريات ربع نهائي دوري الأبطال بنظام الذهاب والإياب.

وشهد الموسم الماضي، أول نهائي لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية من مباراة واحدة؛ حيث تمكن الأهلي المصري من حسم اللقب لصالحه في القاهرة على حساب غريمه المحلي الزمالك في المسابقة القارية الأولى، فيما حسم نهضة بركان المغربي نهائي الكونفدرالية في المغرب على حساب بيراميدز المصري.

وتم اتخاذ العديد من القرارات أهمها إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية دون 17 عاماً 2023 في الجزائر، على أن تقام النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2021 في مصر وكذلك الحال مع بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاماً.