شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي ينقذ طفلاً حاصرته الأمواج في بيش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقذ شاب سعودي طفلاً كاد أن يغرق بعدما حاصرته الأمواج العاتية إلى داخل البحر في شاطئ مدينة بيش بمنطقة جازان، بحسب ما اظهر فيديو تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو الشاب خالد السبعي الذي كان يتواجد على شاطئ بيش، يسارع بالغوص لانتشال طفل يبلغ من العمر 11 سنة، طلب النجدة من ذويه، بعدما جرفته الأمواج بعيداً عن الشاطئ، وفق ما نشرت وسائل إعلامية، السبت.

وعقب نجاح عملية الإنقاذ، بدأت فرق الهلال الأحمر، بعمل الإسعافات الأولية للطفل، الذي بات في صحة جيدة، بعدما تم نقله إلى المستشفى.