شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يدرس الخطوات المقبلة ضد بريطانيا بسبب انتهاك «بريكست» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - أ ف ب

أعلن الاتحاد الأوروبي، السبت، أنه يدرس «الخطوات التالية»، بعدما ردت بريطانيا رسمياً على الإجراءات القانونية التي أطلقها على خلفية ما اعتبره انتهاكاً لبروتوكول «بريكست» الذي يخصّ ايرلندا الشمالية.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: «يمكننا أن نؤكد أن المملكة المتحدة ردت في 14 مايو/أيار على خطاب الإخطار الرسمي الصادر عن المفوضية الأوروبية في 15 مارس/ آذار الماضي». وتابع: «المفوضية تقوم الآن بتقييم محتويات الرسالة قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية».

وبدأ الاتحاد الأوروبي «إجراء حول انتهاك» بريطاني في مارس / آذار الماضي، بعدما أرجأت لندن حتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وضع ضوابط جمركية على البضائع التي تصل إلى ايرلندا الشمالية من بريطانيا. واعتبرت بروكسل أن ذلك ينتهك بروتوكول اتفاق الخروج المبرم العام 2019 الذي يخص ايرلندا.

ويقول الجانبان، إنهما يعملان لإيجاد حل، بعدما ساهم البروتوكول في أزمة في ايرلندا الشمالية. ووُضع البروتوكول لمنع ظهور حدود صلبة بين ايرلندا الشمالية التي لا تزال جزءاً من المملكة المتحدة، وجارتها في الاتحاد الأوروبي جمهورية ايرلندا.

ويضع الترتيب الخاص ضوابط جمركية وتنظيمية في موانئ ايرلندا الشمالية على البضائع الآتية من بريطانيا، ما يبقي المقاطعة عملياً ضمن المجال الجمركي للاتحاد الأوروبي.