شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مصنع إطارات السيارات الجديد بتكلفة مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت دراسات الجدوى العالمية لتنفيذ واحد من أكبر مشروعات تصنيع إطارات السيارات في أفريقيا والشرق الأوسط بتكلفة تصل لنحو مليار دولار لإنتاج 7.7 مليون إطار سنويا تضع مصر فى مصاف الدول المصدرة لإطارات السيارات مع استعادة علامة " نسر " التي كانت تخص إطارات شركة النقل والهندسة، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية مجددا، ولا سيما أن مصر تستورد 56 % من الإطارات من الخارج.

1- توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع.

2 - الاتفاق يأتي لإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية، علاوة على تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية.

3 - توقيع الاتفاقية يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذا النوع من الاستثمارات المحلية، وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية.

4 - إنشاء مصنع لتصنيع الإطارات بهذا الحجم من الإنتاج يعد مهمة قومية حيوية لتلبية احتياجات القوات المسلحة وتقليل استيراد الإطارات للجهات المدنية المختلفة مما ينعكس بالإيجاب على توفير العملة الأجنبية وتعزيز الاقتصاد المصري.

5 - تم الاتفاق على تأسيس تحالف صناعي لصناعة إطارات المركبات من كافة الأنواع ومنها سيارات الركوب والنقل والأوتوبيسات والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة، لإنشاء مصنع إطارات المركبات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة على مساحة 450 ألف متر مربع .

6 - ويهدف المصنع لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، حيث أن توقيع هذه المذكرة تعد خطوة على الطريق الصحيح لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة إطارات السيارات.

7 – تم الاتفاق على دراسة الجدوى النهائية لإنشاء مصنع إنتاج الإطارات بكافة أنواعها، المقرر إقامته بالشراكة بين وزارات قطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع .

8 - جرت المباحثات النهائية عبر الفيديو كونفرانس مع شركة "رونالد برجر" الألمانية، إحدى الشركات الاستشارية العالمية ومقرها فرنسا، التي تم تكليفها بإعداد دراسات الجدوي التسويقية والمالية والاقتصادية لمشروع إطارات السيارات.

9- تم الاتفاق على التعاون مع شركة "بلاك دونتس" إحدى كبرى الشركات الاستشارية المتخصصة فى صناعة إطارات المركبات لإعداد دراسات إنشاء خطوط إنتاج الإطارات طبقا لمواصفات الجودة العالمية.

10 - يساهم المصنع الجديد فى وقف استيراد إطارات بنحو 556 مليون دولار سنويا، وبحسب الدراسات الفنية ودراسات الجدوى سيتم إنتاج إطارات لمختلف أنواع السيارات والجرارات الزراعية وبعض المركبات الزراعية بقيمة تصل لنحو مليار دولار، على أن يتم انتاج 5 ملايين اطار سنويا يتم زيادتها فى مراحل لاحقة لـ 7.7 ملايين إطار.