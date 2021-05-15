شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «السلام البحرين» تقفز 144% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حقق مصرف السلام البحرين أرباحاً صافية في الربع الأول 2021 بـ 16.15 مليون دولار، بنمو 144%، مقارنة مع 6.7 مليون دولار في الربع الأول 2020.

وأعلن مصرف السلام عن تحقيق صافي أرباح عائدة للمساهمين بمبلغ 6.1 مليون دينار بحريني (16.15 مليون دولار) للربع الأول من عام 2021، مقارنة مع 2.5 مليون دينار (6.7 مليون دولار) للفترة نفسها من عام 2020، أي بزيادة 144%.

وتعزى الزيادة في صافي الأرباح إلى ارتفاع النمو في الأنشطة الرئيسية للمصرف. وقد بلغ العائد على السهم 2.6 فلس (6.9 سنت) عن الربع الأول للعام 2021 مقابل عائد 1.1 فلس (2.9 سنت) للربع نفسه من عام 2020، بارتفاع 164%، وبلغ مجموع الدخل التشغيلي خلال الربع الأول 28 مليون دينار (74.3 مليون دولار)، مسجلاً زيادة بنسبة 17% مقارنة مع 23.9 مليون دينار (63.4 مليون دولار) في نفس الفترة من عام 2020. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 2.1%، وذلك من مبلغ 280.8 مليون دينار (744.8 مليون دولار) في عام 2020 إلى 286.7 مليون دينار (5.760 مليون دولار) في نهاية شهر مارس 2021، وتحققت هذه الزيادة نتيجة للأرباح المكتسبة خلال هذه الفترة.

وسجل إجمالي الاصول نمواً 3.6% ليصل إلى مبلغ 2,34 مليار دينار (6.2 مليار دولار). وانعكس هذا النمو على تحسين جودة الأصول خلال الربع الأول، وقد صاحب ذلك انخفاض نسبة التسهيلات المتعثرة للمصرف إلى 4.95% نتيجة للمبادرات الفعالة لاسترداد الأصول المتعثرة وجودة الأصول الجديدة. واستطاع مصرف السلام المحافظة على نسبة قوية لمعدل كفاية رأس المال، حيث بلغت 25.97% في تاريخ 31 مارس 2021، مقارنة بنسية 26.46% في تاريخ 31 ديسمبر 2020.