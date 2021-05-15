شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأردن يستدعي 30 لاعباً استعداداً لتصفيات كأس العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مدرب منتخب الأردن لكرة القدم البلجيكي فيتال بوركلمانز قائمة ضمت 30 لاعباً استعداداً للمعسكر تدريبي في دبي الذي ينطلق الأربعاء المقبل قبل التوجه إلى الكويت لاستكمال التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا في الصين 2023.

ويخوض منتخب الأردن تدريبات يومية بحضور اللاعبين المحترفين الذين تحرروا من التزاماتهم مع أنديتهم، بانتظار التحاق اللاعبين المحليين تباعاً مع اختتام الجولة السادسة من دوري المحترفين قبل التوجه إلى دبي الأربعاء المقبل.

وأكد مدير المنتخب أسامة طلال أن وفد «النشامى» في دبي سيضم 25 لاعباً في انتظار التحاق لاعبي الفيصلي والسلط بعد انتهاء مشاركتهم في كأس الاتحاد الآسيوي في 27 الجاري.

وصرح أسامة طلال بأن منتخب الأردن سيخوض في دبي مباراتين وديتين أمام الإمارات في 24 مايو وأمام فيتنام في 31 منه، بحسب ما جاء في الموقع الإلكتروني للاتحاد الوطني للعبة.

ويغادر منتخب الأردن إلى الكويت في الأول من يونيو المقبل، تأهباً لاستكمال التصفيات المزدوجة بلقاء نيبال وأصحاب الأرض وأستراليا في 7 و11 و15 توالياً، قبل أن يتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة للقاء منتخب جنوب السودان في 21 منه ضمن الدور التمهيدي من كأس العرب 2021 التي تستضيفها الدوحة نهاية العام الحالي.

ويحتل منتخب الأردن المركز الثاني في مجموعته متساوياً مع الكويت بالرصيد ذاته (10 نقاط) بفارق نقطتين خلف أستراليا المتصدرة، فيما تحتل نيبال المركز الرابع (3)، وتايوان المركز الأخير من دون أية نقطة.

ويتأهل أبطال المجموعات الثماني إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى الدور الحاسم من التصفيات، والذي ينطلق في سبتمبر المقبل مع ضمان مشاركتهم أيضاً في كأس آسيا 2023، فيما تخوض باقي المنتخبات غير المتأهلة تصفيات تأهيلية للنهائيات القارية.

وضمت القائمة: أحمد عبد الستار، معتز ياسين، عبدالله الفاخوري، محمود الكواملة، يزن العرب، أنس بني ياسين، رواد أبو خيزران، سعد الروسان، فراس شلباية، إحسان حدّاد، سالم العجالين، محمد الدميري، مهند خيرالله، أحمد ثائر، نور الروابدة، بهاء عبد الرحمن، خليل بني عطية، إبراهيم سعادة، موسى التعمري، محمد أبو زريق «شرارة»، علي علوان، أحمد عرسان، محمود مرضي، ياسين البخيت، عدي الصيفي، أحمد سمير، يوسف الرواشدة، بهاء فيصل، حمزة الدردور ويزن النعيمات.