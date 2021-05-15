شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي علي: الكأس بطولة غالية نريد لقبها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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أكد مدرب شباب الأهلي مهدي علي، الأهمية القصوى لمباراة نهائي الكأس الأغلى التي يواجه فيها فريقه النصر، موضحاً أن «العميد» فريق قوي ويقدم مستويات جيدة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل نهائي كأس رئيس الدولة الأحد: «هي بطولة غالية للغاية نريد لقبها كأفضل ختام للموسم، وهذه المباراة لن تأتي سهلة أمام فريق كبير، وهي مباراة لا تخضع لأي مقاييس أو مؤشرات قبلها؛ بل العطاء والجهد في أرضية الملعب، فريقي جاهز للمباراة ونتمنى تقديم أفضل مستوياتنا وتحقيق النصر».

وأكد مهدي علي، أن الفريق الأكثر جاهزية من النواحي البدنية والفنية والنفسية والتركيز والهدوء سيحقق النتيجة المرجوة، وأضاف: «هذه عوامل لا تنفصل عن بعضها؛ بل منظومة متكاملة، ومن جانبنا لا نركز في غيابات النصر بقدر تركيزنا على فريقنا والمستوى الذي سنقدمه في المباراة والشيء الأهم دوماً هو التركيز على فريقنا».

مباريات مختلفة

وفي تعليقه حول تفوقهم على النصر في المباريات السابقة ضمن بطولتي الدوري وكأس الخليج العربي، قال مدرب شباب الأهلي: «كل مباراة لها ظروفها وتلك مباريات أخرى غير مباراة نهائي الكأس الغالية التي نحن بصددها اليوم وهي مهمة بالنسبة لنا كما أن الفريقين مكشوفين لبعضهما البعض، والمهم هو تقديم المستوى الجيد والتركيز على تنفيذ الموجهات الفنية بدقة على أرضية الملعب».

مشاركة عمر

وحول احتمال مشاركة اللاعب عمر عبدالرحمن مع الفريق، أوضح مهدي علي: «كنا نتمنى أن يكون معنا، لكنه لم يبلغ الجاهزية المطلوبة بعد من النواحي الفنية والبدنية، لكنه جاهز من الناحية الطبية ولو كانت المباراة بعد أسبوعين لكان معنا اليوم».

وأكمل مدرب شباب الأهلي مرحباً بعودة الجماهير للمدرجات في المباراة: «غياب الجمهور أثر في جميع الفرق، وعودتهم شيء رائع حتى وإن كان بالنسبة المتفق عليها ويشكرون اتحاد الكرة على قرار عودة الجماهير، وأرجو أن يمثل فاتحة خير لعودة الجماهير في القادم من الاستحقاقات».