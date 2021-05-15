شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد: احتفالية نهائي الكأس هدية لجمهور الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة بشكل عام، ولكرة القدم على وجه الخصوص، مؤكداً أن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة له أهمية كبيرة لدى اتحاد الكرة والجمهور والفرق.

وقال: «نحن على ثقة بأن نهائي هذا الموسم الذي يقام في عام الخمسين سيكون رائعاً لوجود نخبة من اللاعبين المميزين الموهوبين في فريقي شباب الأهلي والنصر العريقين، وكذلك لوجود مدربين طموحين يسعيان لتحقيق مزيد من النجاحات في ميادين اللعبة الشعبية».

وتابع: «بمناسبة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لكرة القدم، الذي سيجمع بين شباب الأهلي والنصر في استاد هزاع بن زايد، فإن المباراة ستقام في إطار مهرجان حافل بالمفاجآت السارة لجمهور الإمارات. والمهرجان سيكون رسالة إماراتية إلى العالم للتعبير عن الوفاء والولاء للقائد؛ لأن البطولة الغالية التي تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة، هي أفضل ختام للموسم الكروي المثير».

وأعرب الشيخ راشد بن حميد عن سعادته بعودة الجماهير إلى المدرجات في نهائي الكأس الغالية. واختتم رئيس اتحاد الكرة تصريحه، متمنياً للنصر وشباب الأهلي ولطاقم التحكيم، التوفيق في المباراة، مشدداً على أن الفريقين بطلين تاريخيين لهما قاعدة واسعة من الجماهير.