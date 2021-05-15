شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الهندسية: حجم الإنتاج السنوى من البوتاجازات 1.3 مليون جهاز عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدرت غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، حجم الإنتاج السنوي من البوتاجازات بـ 1.3 مليون جهاز خلال عام 2019، موزعة بين 9 شركات رئيسية كبيرة تنتج البوتاجاز بخلاف شركات متوسطة وصغيرة الحجم تعمل على الإنتاج في صورة ماركات غير معروفة.

ويواجه سوق إنتاج البوتاجازات في مصر حاليًا أزمة في تطبيق المواصفة القياسية (1-1-164/2017) للبوتاجاز القائم بذاته free stand cooker، وهى لإنتاج البوتاجاز بنظام الأمان الكامل، حيث تطالب المصانع بمنحها مهلة كافية للتطبيق لا تقل عن عام إلى عامين في حين ترى وزارة الصناعة تطبيق المواصفة حاليًا.

وأكدت غرفة الصناعات الهندسية، أن تطبيق المواصفات القياسية الجديدة، تتطلب مدة لا تقل عن عامين لأن التكنولوجيا الخاصة بها غير موجودة فى مصر حاليًا، وأن تطبيق المواصفة الجديدة لتحويل البوتاجازات المنتجة فى مصر لنظام الأمان الكامل سواء للعيون أوالفرن، يتطلب جذب تكنولوجيا جديدة غير متوفرة فى مصر حاليًا، ولا يمكن تنفيذ المواصفة إلا بعد جذب استثمارات جديدة عبر تدشين مصانع بتكنولوجيا أوروبية لتمد المصانع باحتياجاتها لتطبيق هذه المواصفة.

ويعمل على تصنيع البوتاجاز في مصر نحو 30 مصنعا لإنتاج البوتاجاز منهم 3 مصانع فقط هى التى يمكنها التحول لتكنولوجيا الأمان الكامل.