شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تكشف خططها لاستئناف الأنشطة السياحية خلال «سوق السفر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تشارك دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في الدورة الـ 28 من معرض سوق السفر العالمي 2021، والذي يُقام هذا العام بنسخة هجينة في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة الممتدة من 16 حتى 19 مايو الجاري على أن يتم إطلاق الحدث بالنسخة الافتراضية بعد انتهاء فعاليات المعرض، خلال الفترة من 24 وحتى 26 مايو 2021.

وتماشياً مع شعار هذا العام «فجر جديد للسفر والسياحة»، يسلّط المعرض الضوء بشكل رئيسي على سبل إعادة تنشيط قطاعي السفر والسياحة، ستكشف دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي خلال المعرض عن خططها لاستئناف الأنشطة السياحية في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى الحملات والمبادرات التي تستعد الدائرة لإطلاقهما خلال موسمي الصيف والشتاء المقبلين.

بحث الفرص لتحقيق التعافي

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:«نتطلع إلى مشاركتنا في معرض سوق السفر العربي وما يمثله من فرصة للتواصل مع رواد السفر والسياحة في المنطقة، وبحث فرص تعاون جديدة لتنشيط القطاع السياحي وتحقيق التعافي الكامل».

وأضاف الشيبة، «طوال الفترة الماضية، بذل فريق دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي جهوداً حثيثة من خلال العمل المتواصل لإطلاق مبادرات كان لها الدور الأبرز في إعادة تنشيط قطاع السياحة في الإمارة مع ضمان الحفاظ على صحة وسلامة المقيمين والزوار، وبينما نستعد لإطلاق استراتيجيتنا الجديدة تزامناً مع الترحيب بالمزيد من الزوار من وجهات إضافية في المستقبل القريب، نحن متحمسون لمشاركة خططنا وجدول أعمالنا مع رواد السفر والسياحة ووسائل الإعلام خلال فعاليات المعرض».

كسب ثقة المستثمرين والسياح

وتأتي مشاركة دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في نسخة عام 2021 من سوق السفر العربي، استكمالًا للجهود التي تبذلها لتنشيط قطاع السياحة وانطلاقاً من التزامها دعم شركائها المحليين وأصحاب المصالح، إلى جانب كسب ثقة المستثمرين والسياح في المنطقة وعلى الصعيد العالمي، من خلال سلسلة من المبادرات المبتكرة التي قامت بإطلاقها خلال الفترة الماضية وتشمل برنامج شهادة الأمان Go Safe الرائد، والذي يضمن التزام كافة الفنادق والمرافق والوجهات السياحية بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة العالمية. وفي سياق آخر، من المقرر أن يشهد المعرض بنسخته الحالية الظهور الأول لـ Wizz Air كشريك استراتيجي إلى جانب دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وخلال العام الماضي، وعلى الرغم من الظروف التي فرضها انتشار جائحة كوفيد-19، خطت أبوظبي خطوات متقدمة نحو إثراء عروضها السياحية، حيث شهدت العاصمة الإماراتية افتتاح عدد من المشاريع الجديدة أبرزها فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، ومنطقة الحديريات الترفيهية، والمشروع المرتقب لافتتاح مجمع المطار الجديد.

