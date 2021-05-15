شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال تفتح أبوابها للسياح الاثنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لشبونة - (أ ف ب)

ستسمح البرتغال اعتباراً من الأسبوع المقبل بالرحلات السياحية من غالبية الدول الأوروبية على أمل إعطاء دفع للقطاع المتأزم الشديد الأهميّة لاقتصادها.

غداة إعلان فتح أبوابها أمام السياح البريطانيين، قالت البرتغال السبت إنها ستسمح اعتباراً من الاثنين بـ «جميع أنواع الرحلات» بما فيها «غير الضرورية» من أغلب الدول الأوروبية التي سجلت معدل إصابات بفيروس كورونا «أقل من 500 لكل 100 ألف نسمة خلال الأسبوعين الأخيرين»، وفق ما أفاد بيان لوزارة الداخلية.

ويتعين مع ذلك على جميع الركاب الذين تزيد أعمارهم على عامين تقديم اختبار سلبي للكشف عن الفيروس أجري قبل أقل من 72 ساعة من استقلال الطائرة. وتُفرض قيود على السفر، تقتصر على التنقل الضروري، على الزوار من ثماني دول فقط بينها خمس من الاتحاد الأوروبي، هي قبرص وكرواتيا وليتوانيا وهولندا والسويد إضافة إلى جنوب إفريقيا والبرازيل والهند.

وصرح متحدث باسم وزارة الداخلية لفرانس برس، أن القيود لا تزال قائمة على بقية الدول التي يُسمح لمسافريها بزيارة البرتغال في الرحلات الضرورية فقط. ويتعلق السفر الضروري المسموح به بأسباب مهنية أو صحية والدراسة ولم الشمل.

والجمعة، سمحت البرتغال باستقبال السياح القادمين من المملكة المتحدة، بعد أن رفعت القيود السارية منذ أوائل يناير/كانون الثاني لاحتواء تفشي كوفيد-19. وتم تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة في يناير/كانون الثاني قبل استئنافها منتصف إبريل/نيسان، ولكن فقط للرحلات التي تُعد ضرورية.

في انتظار البريطانيين

بعد شتاء سجل فيه عدد وفيات مرتفع وأسابيع من احتلال المرتبة الأولى عالمياً في عدد الإصابات الجديدة مقارنة بعدد سكانها البالغ 10 ملايين نسمة، بدأت البرتغال في الأول من مايو/أيار المرحلة الأخيرة من إنهاء الإغلاق التدريجي ولم تعاود مستويات تفشي كوفيد-19 الارتفاع مذاك.

ودفع التحسن الصحي لندن إلى وضع البرتغال على«القائمة الخضراء»التي تشمل 12 دولة يسمح للبريطانيين بزيارتها اعتباراً من الاثنين بدون الحاجة إلى الخضوع لحجر صحي عند عودتهم. وعلقت وزيرة الدولة لشؤون السياحة ريتا مينديز أن البرتغال هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي المصنفة على القائمة، وأوضحت في حديث لفرانس برس أنه بالنظر إلى القرب بين البلدين، من المهم الاعتزاز بهذه السوق.

واعتباراً من الاثنين، من المتوقع وصول حوالى ثلاثين رحلة جوية من المملكة المتحدة إلى البرتغال، أكثر من نصفها إلى مدينة فارو في منطقة الجارف السياحية جنوب. وفي تصريح لفرانس برس، قالت مديرة وكالة«ترافل تايم وورلد» جاكلين ستيدمان التي ستتوجه إلى فارو صباح الاثنين استعداداً لوصول زبائنها: أعتقد أنه سيكون هناك كثير من السياح في الجارف الأسبوع المقبل.

كما من المتوقع قدوم آلاف المشجعين في 29 مايو/أيار، لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي في بورتو. وتأمل الأوساط السياحية أن يؤدي ذلك إلى انتعاش القطاع المتأزم بعد عام مأساوي.

وفرت السياحة مداخيل قدرها 12,8 مليار يورو عام 2020، أي 6,3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 11,8 في المئة في العام السابق، وفق المعهد الوطني للإحصاء. وفي تصريح لوكالة لوسا، اعتبر نائب رئيس جمعية فنادق الجارف ألكسندر دو أدرو أن البرتغال ستحظى بأفضلية مقارنة مع وجهات صيفية أخرى.