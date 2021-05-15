شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس راكوتن: أولمبياد طوكيو مخاطرة كبيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذّر رئيس شركة «راكوتن» الرائدة في التجارة الإلكترونية من أن تنظيم أولمبياد طوكيو الصيف المقبل سيكون مهمة انتحارية، مع استمرار تفشي جائحة كورونا في مختلف انحاء العالم.

قال هيروشي ميكيتاني في مقابلة مع شبكة «سي أن أن»: من الخطير استضافة حدث دولي كبير من مختلف انحاء العالم المخاطرة كبيرة، وأنا ضد استضافة أولمبياد طوكيو هذا الصيف، واصفاً الألعاب المؤجلة من الصيف الماضي بسبب كورونا بالمهمة الانتحارية.

وأعلنت الحكومة اليابانية الجمعة توسيع حالة الطوارئ المفروضة في اليابان بسبب كورونا، لتشمل ثلاث مقاطعات إضافية قبل 10 أسابيع من انطلاق دورة الألعاب، في حين قدم نشطاء عريضة يطالبون فيها بإلغاء الحدث حملت توقيع اكثر من 352 الف شخص.

وانتقد ميكيتاني إدارة الحكومة لأزمة كورونا، معتبراً ان الوقت ليس متأخراً لالغاء الألعاب، لكن المنظمين يصرّون على تنظيم ألعاب آمنة في ظل التدابير الصحية المتخذة.

وقال رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا لصحافيين الجمعة: من الممكن إقامة ألعاب آمنة من دون أي شكّ، نريد المضي قدماً في الاستعدادات.