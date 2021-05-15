شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استثمارات الحكومة الموجهة لقطاع التعليم بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترفع الدولة شعار بناء الإنسان المصرى والذى يعد من أهم الأولويات للدولة، حيث تدرك أن تطوير التعليم أصبح ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة.

وبناء الإنسان المصرى تقوم على النهوض بمنظومتى التعليم والصحة، لما يمثلانه من أهمية بالغة فى بقاء المجتمع المصرى قوياً ومتماسكاً.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك نموا فى لاستثمارات الموجه لمشروعات التربية والتعليم بنسبة 25% خلال 21/2022

ونرصد استثمارات الحكومة بالتعليم فيما يلى:

1- 19.4 مليار جنيه لمشروعات التربية والتعليم

2- نمو الاستثمارات الموجهة لمشروعات التعليم الجامعى بنسبة 11%

3- 22 مليار جنيه لمشروعات التعليم الجامعى

4- 5.7 لمبادرة التحول الرقمي في منظومة التعليم منها 4.7 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى و 1 مليار جنيه للتعليم الجامعي.