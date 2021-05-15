شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 15-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 15-5-2021، استقرارا مقابل الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 49.07 جنيه للشراء، 52.21 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 51.93 جنيه للشراء، 52.28 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار أمام الجنيه عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، واستقر سعر الريال السعودى عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى وقد تم تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتباراً من يوم الأربعاء الماضى الموافق 12 مايو حتى يوم الأحد القادم الموافق 16 مايو 2021، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك وفقا لقرارا البنك المركزى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.93 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.07 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.07 جنيه للشراء.

52.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.85 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.01 جنيه للشراء.

52.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.82 جنيه للشراء.

52.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.45 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.