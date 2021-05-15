شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم السبت.. 14200-14400جنيه للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار حديد التسليح والأسمنت بجميع أنواعه استقرارا فى الأسواق اليوم السبت 15-5-2021 ، وفقا لما أعلنته الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية .

وسجلت أسعار حديد التسليح سواء اللفائف أو الطويل، 14050 وتصل إلي 14200 جنيه للطن سعر المصنع، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14200-14400جنيه للطن.

كما استقرت أسعار الأسمنت الأسود لتتراوح بين 700-800 جنيه للطن، وترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، وأسعار الجبس سجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيها للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.