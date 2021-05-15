شكرا لقرائتكم خبر عن منع توزيع أسطوانات غاز البترول المسال غير المعبأة في المصانع المعتمدة بدبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الحصول على تصريح «الأعلى للطاقة» لاستكمال الموافقات شرط

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حملات تفتيشية مشتركة للتأكد من تطبيق معايير الأمن والسلامة

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الطاير: تنظيم ممارسات الأعمال وتطبيق أعلى المعايير العالمية

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دبي: ”الخليج 365”

أصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، القرار رقم 3 لعام 2021 القاضي بتنظيم تداول وتوزيع أسطوانات غاز البترول المسال، بهدف حماية البيئة والمجتمع وضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في مجال غاز البترول المسال، مشمولاً بجميع أقسامه من نقل وتخزين وتوزيع الغاز، سواء كان ذلك من خلال أسطوانات أو صهاريج نقل.

ونص القرار على منع توزيع أسطوانات غاز البترول المسال في إمارة دبي، ما لم تُعبأ في المصانع المعتمدة في الإمارة، ضماناً للالتزام بجميع المعايير والقوانين الصادرة عن الدوائر المحلية.

واشترط المجلس الأعلى للطاقة في قراره وجوب الحصول على موافقة منه لإصدار التصريح كإذن لاستكمال كافة الموافقات والاشتراطات من الجهات الحكومية في الإمارة، كل حسب اختصاصه واشتراطاته. وسيقوم المجلس الأعلى للطاقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص، للقيام بحملات تفتيشية مشتركة للتأكد من التزام العاملين في هذا القطاع، بالقرار، وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة.

وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «نسعى من خلال هذا القرار إلى وضع الإطار التنظيمي والاستراتيجيات والتشريعات لتوزيع غاز البترول المسال ومشتقاته في إمارة دبي ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، كما نهدف إلى تنظيم ممارسات الأعمال وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وضمان تداول غاز البترول المسال من نقل وتخزين وتوزيع في الإمارة طبقاً للمواصفات المعتمدة في الدولة، ونشكر جميع الجهات المعنية المشاركة في تنظيم هذا القطاع».

واستناداً للقانون الاتحادي رقم 14 لعام 2017 بشأن تنظيم تداول المواد البترولية، والمرسوم رقم 8 لعام 2020 بشأن تحديد السلطة المختصة في إمارة دبي لأغراض تطبيق القانون الاتحادي رقم 14 لعام 2017 بشأن تداول المواد البترولية، فإن المجلس الأعلى للطاقة في دبي هو الجهة المعنية في إمارة دبي بالقيام بكافة المهام والصلاحيات بموجب القانون الاتحادي رقم 14 لعام 2017 المشار إليه، والقرارات الصادرة بموجبه، وعلى وجه الخصوص إصدار تصاريح تداول المواد البترولية في إمارة دبي، وتحديد المواد البترولية التي يجوز تداولها، والأنشطة المرتبطة بها، والرقابة والتفتيش على المنشآت المصّرح لها بالتداول.

من جانبه قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة، رئيس لجنة دبي لتنظيم تداول المواد البترولية: «أكد القرار وجوب الالتزام بعدم إصدار أو تجديد أي رخصة لتوزيع غاز البترول المسال ومشتقاته في إمارة دبي، إلا بعد الحصول على خطاب من المجلس الأعلى للطاقة يؤكد التزام الموزّع بشروط السلامة والأمان، وأن لديه عقداً ساري المفعول مع مصانع التعبئة المعتمدة في الإمارة».

وقال برهان الهاشمي، نائب رئيس لجنة دبي لتنظيم تداول المواد البترولية: «نتوجه بجزيل الشكر لأعضاء لجنة دبي لتنظيم تداول المواد البترولية على الجهود المبذولة في سبيل حماية الأفراد والمجتمع والمؤسسات على حد سواء، من خلال ضمان التطبيق الفعال للسياسات المتعلقة بتداول المواد البترولية بما فيها تنفيذ الحملات التفتيشية في هذا القطاع».