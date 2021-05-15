شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 15-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في مصر اليوم السبت 15 مايو 2021، حيث سجلت الأسعار تحرك محدود بقيمة جنيهين فقط في العيار الرئيسي وهو عيار 21 والأكثر رواجاً في البلاد، وفيما يلي بيان تفصيلي بأسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم، لعيار 24 لتسجل 906.25 جنيه، وعيار 21 يسجل 793 جنيها، وعيار 18 سجل 679.75 جنيه وأونصة الذهب 1844 دولارا.

زادت أسعار الذهب بسبب خلفية انخفاض الدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا في التضخم بالولايات المتحدة، مما غذى مخاوف من رفع لأسعار الفائدة أسرع مما كان متوقعا.

وهبط مؤشر الدولار 0.1% مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 1.8% ليبلغ 2914.28 دولار للأونصة. وزادت الفضة 0.1% إلى 27.09 دولار، فيما صعد البلاتين 0.9% إلى 1216.69 دولار

كثير من المواطنين يحاول توجيه فوائضة المالية للذهب، لكن لا يعرف كيف يبدأ، وفي حلقة جديدة من برنامج أسواق، نقدم أهم المراحل التي يجب أن تحددها قبل توجيه فوائضك، وهى مدد حيازتك للذهب، بمعني أوضح أن تحدد مبلغ معين للشراء كل شهر وتضع مدة زمنية لا تقل عن عامين ويتم احتساب متوسط الأسعار في آخر المدة، وهذه تسمي طريقة التحوط.

ويوجد 3 فترات لحيازة الذهب والاستثمار فيه، قصير الأجل وهي المضاربة الفورية والبيع والشراء بشكل يومي وهنا نسبة المخاطرة تكون أعلى، وحيازة متوسطة الأجل وهى شراء الذهب لمدة من سنة إلى 3 سنوات وحيازة طويلة الأجل لا تقل عن 5 سنوات.