شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تستثمر فى الذهب وتكسب وتتفادى الخسارة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثير من المواطنين يحاول توجيه فوائضة المالية للذهب، لكن لا يعرف كيف يبدأ، وفي حلقة جديدة من برنامج أسواق، نقدم أهم المراحل التي يجب أن تحددها قبل توجيه فوائضك، وهى مدد حيازتك للذهب، بمعني أوضح أن تحدد مبلغا معينا للشراء كل شهر وتضع مدة زمنية لا تقل عن عامين ويتم احتساب متوسط الأسعار في آخر المدة، وهذه تسمي طريقة التحوط.

ويوجد 3 فترات لحيازة الذهب والاستثمار فيه، قصير الأجل وهي المضاربة الفورية والبيع والشراء بشكل يومي وهنا نسبة المخاطرة تكون أعلى، وحيازة متوسطة الأجل وهى شراء الذهب لمدة من سنة إلى 3 سنوات وحيازة طويلة الأجل لا تقل عن 5 سنوات.