شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك السويس تفرج عن 807سيارات ملاكى ونصف نقل بـ165 مليون جنيه في أبريل2021 والان مع تفاصيل الخبر
وخلال شهر ابريل 2021 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 29 سيارة نصف نقل بقيمة بلغت 22مليون و 478 ألف و 303 جنيها .
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 2 مليون و 849 ألف و 292 جنيها بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 3 مليون و 545 ألف و 863جنيها وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ 224 ألف و 782 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 6 مليون و 619 ألف و 937 جنيها .
وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر ابريل 2021 عن 807 سيارة ملاكى ونصف نقل بقيمة إجمالية بلغت 165 مليون و 998 ألف و 450 جنيها ، ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 56 مليون و 976 ألف 574 جنيها .
من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر ابريل الماضى 56 سيارة كما تم إعادة تصدير 65 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت .