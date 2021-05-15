شكرا لقرائتكم خبر عن 6.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية فى أبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بلغ إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر أبريل الماضى نحو 6 مليارات و835 مليونًا و120 ألف جنيه.
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن «شهادات الوارد» بلغت مليارًا و 579 مليونًا و 890 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات 5 مليارات 246 مليونًا و690 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول 8 آلاف و 234 بيانًا جمركيًا خلال شهر أبريل الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس»، وقد تم تحصيل «رسم صادر» عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بقيمة 3 ملايين و 618 ألف جنيه.