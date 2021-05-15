شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو لن يعود إلى سبورتنج البرتغالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لشبونة - رويترز

استبعد جورجي منديس وكيل أعمال كريستيانو رونالدو عودة مهاجم يوفنتوس ومنتخب البرتغال لكرة القدم إلى نادي طفولته سبورتنج، بعد أن أكدت والدة اللاعب دولوريس أفيرو أنها ستسعى لإعادته إلى ناديه البرتغالي السابق.

وينتهي عقد رونالدو (36 عاما) الحالي مع يوفنتوس بعد عام لكن ترددت أحاديث كثيرة عن إمكانية عودته هذا الصيف إلى سبورتنج الذي بدأ في صفوفه مسيرته الكروية على المستوى الأول.

وبعد فوز سبورتنج بلقب الدوري البرتغالي للمرة الأولى منذ 2002 الثلاثاء الماضي قالت والدة رونالدو «في العام المقبل سيلعب (رونالدو) في سبورتنج».

ونقلت صحيفة ريكورد البرتغالية عن وكيل أعمال رونالدو منديس قوله.. كريستيانو فخور جداً بفوز سبورتنج بلقب الدوري وهو ما تحدث عنه علنا. لكن مسيرته الاحترافية في الوقت الحالي بعيدة عن البرتغال.

وقبل آخر جولتين من الموسم يتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 28 هدفاً رغم أن فريقه يوفنتوس ربما يفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وسيلتقي يوفنتوس مع ضيفه إنتر ميلان بطل الموسم الحالي في وقت لاحق من اليوم السبت.