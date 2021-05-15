مصر ترسل سيارات إسعاف إلى قطاع غزة لنقل المصابين

القاهرة - أ ف ب

قامت السلطات المصرية، السبت، بفتح معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة لإدخال سيارات إسعاف إلى القطاع لنقل المصابين جراء القصف الاسرائيلي إلى المستشفيات المصرية، بحسب ما أكد مسؤولان طبي وحدودي.

وقال المسؤول الطبي إن مصر فتحت المعبر بشكل استثنائي لدخول عشر سيارات إسعاف مصرية إلى قطاع غزة لنقل الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج.

وأكد المسؤول الحدودي أن فتح المعبر يعتبر استثنائياً بهدف نقل المصابين، لأن العادة تقضي بإغلاقه في أيام العطلات الرسمية، في إشارة إلى عطلة عيد الفطر.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية في مصر قالت في بيان الجمعة إنه تم رفع درجة الاستعداد بثلاث منشآت صحية تابعة للهيئة، وذلك حال الاحتياج لمستشفيات إخلاء للجرحى والمصابين من غزة.

وأضاف البيان أنه تم تعليق إجازات عيد الفطر المبارك لبعض الأطباء والأطقم الطبية والتمريض في هذه المنشآت الطبية استعداداً لاستقبال القادمين من قطاع غزة للعلاج.

وصعّدت إسرائيل منسوب هجماتها على قطاع غزة في اليوم الخامس، أمس الجمعة، إلى مستوى غير مسبوق، حيث تَواصَل القصف جوّاً وبحراً وبرّاً بشكل مكثّف وعشوائي، منذ منتصف الليلة قبل الماضية، بينما كانت دفعات الصواريخ تنطلق من القطاع في اتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، لا سيما الجنوبية منها.

وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة حتى مساء الجمعة إلى 126 قتيلاً، بينهم 31 طفلاً و20 امرأة ونحو 950 إصابة. وفي حين توعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالمزيد من الضربات، نفى الجيش الإسرائيلي أن يكون قد توغل داخل حدود القطاع، في وقت اشتعلت المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ما أدى إلى سقوط عشرة قتلى وعشرات الجرحى بين الفلسطينيين.