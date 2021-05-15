فيدرر يطالب بقرار حازم بشأن إقامة الألعاب الأولمبية

جنيف: «أ ف ب»

طالب أسطورة كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر، الجمعة، بقرار حازم بشأن إقامة أولمبياد طوكيو 2020 الصيف المقبل، والمؤجل بسبب فيروس، مبدياً تفهمه في حال لم تقم الألعاب.

ويسعى المصنف أول عالمياً سابقاً، للفوز بميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية في سجله الزاخر بالإنجازات باستثناء المعدن الأصفر الأولمبي، علماً بأنه أحرز ذهبية أولمبياد بكين 2008 في فئة الزوجي مع مواطنه ستان فافرينكا.

وتفتتح الألعاب الأولمبية المؤجلة من العام الماضي جراء تفشي جائحة «كوفيد ـ 19» في 23 تموز/يوليو المقبل.

ووصف فيدرر ما يحصل في مقابلة مع القناة السويسرية ليمان بلو، بـ«الأمر صعب». وتابع: «لا نسمع الكثير من الأمور. وهذا ما يجعلني أعتقد أن الألعاب ستقام، بالرغم من أنني أسمع أن الكثير من الناس في طوكيو يعارضون الألعاب».

وأردف الفائز بـ20 لقباً كبيراً في بطولات جراند سلام: «من الواضح أن عدداً كبيراً لم يتلق اللقاح»، كاشفاً تلقيه لقاح فايزر.

وكانت الحكومة اليابانية أعلنت الجمعة، توسيع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا لتشمل ثلاث مقاطعات إضافية قبل 10 أسابيع من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية، في حين قدم نشطاء عريضة يطالبون فيها بإلغاء الحدث حملت توقيع أكثر من 352 ألف شخص.

وفي وقت تخضع فيه العاصمة طوكيو ومناطق أخرى لحالة الطوارئ حتى أواخر الشهر الجاري، أضيفت ثلاث مقاطعات، بما فيها هوكايدو التي ستستضيف سباق الماراتون.

وأعلن فيدرر في وقت سابق، مشاركته في دورة جنيف الأسبوع المقبل في ثاني مشاركة له في إحدى الدورات منذ عودته إلى الملاعب بعد توقف دام أكثر من عام بسبب مشاكل في الركبة.

وقال: «صراحة لا أعرف ماذا أقول»، مضيفاً: «أعشق خوض الألعاب الأولمبية: الفوز بميدالية ذهبية لسويسرا يجعلني فخوراً. ولكن في حال لم يحصل ذلك بسبب الوضع، فسأكون أول المتفهمين».

وختم قائلاً: «يحتاج الرياضيون إلى قرار: هل ستقام الألعاب أم لا؟ حتى الآن نشعر بأنها ستقام. نعرف أننا في وضع مرن ويمكنك أن تقرر أيضاً كرياضي إن كنت تريد المشاركة أم لا. في حال شعرت بأن هناك الكثير من الرفض، الأفضل عدم الذهاب».