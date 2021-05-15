شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم السبت 15-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت 15-5-2021 فى السوق المحلى بثالث أيام عيد الفطر المبارك وفقا لما أكدته الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

كما ثبت سعر الدواجن البيضاء في المزرعة بـ 22 جنيها، وسجل السعر المستهلك بين 24-27 جنيها للكيلو، بينما تتراوح سعر الدواجن البلدى بين 32-35 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن المجمدة تتراوح بين 30-33 جنيها للكيلو .

أما أسعار البيض فسجلت استقرارا اليوم السوق المحلى حيث تتراوح اسعار البيض الأبيض ليسجل 27-28 جنيها في المزرعة بينما تتراوح اسعاره للمستهلك بين 30-33 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 32 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 35-37 جنيها للكرتونة.