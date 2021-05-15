شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 15-5-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 15-5-2021، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وذلك لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

وقد تم تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، وفقا لقرار البنك المركزى المصرى اعتباراً من يوم الأربعاء الماضى الموافق 12 مايو 2021 حتى يوم الأحد القادم الموافق 16 مايو 2021، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف البنك المركزى المصرى أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.