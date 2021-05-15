شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب جنيهين وعيار 21 يسجل 793 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 15 مايو 2021، وذلك على خلفية ارتفاع بأونصة الذهب عالميًا وفق سعر إغلاق السوق في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، لتصعد أونصة الذهب لمستويات 1844 دولارا مقابل 1833 دولارا.

وصعد الذهب في مصر من 791 إلى 793 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر، بقيمة ارتفاع جنيهين فقط، ليغلق السوق هذا الأسبوع على مستويات هي الأعلى منذ بداية مايو 2021.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 سجل 906.25 جنيه

عيار 21 سجل 793 جنيها

عيار 18 سجل679.75 جنيه

أونصة الذهب 1844 دولارا.

زادت أسعار الذهب بسبب خلفية انخفاض الدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا في التضخم بالولايات المتحدة، مما غذى مخاوف من رفع لأسعار الفائدة أسرع مما كان متوقعا.

وهبط مؤشر الدولار 0.1% مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 1.8% ليبلغ 2914.28 دولار للأونصة. وزادت الفضة 0.1% إلى 27.09 دولار، فيما صعد البلاتين 0.9% إلى 1216.69 دولار.