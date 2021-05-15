شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المعادن الثمينة تُفجر مفاجأة: لا يوجد مشغولات ذهبية عيار 24 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الغرف التجارية، أنه لا يوجد مشغولات ذهبية في مصر من عيار 24، وذلك لصعوبة تشكيل مشغول ذهبي من هذا العيار لأنه لين جداً، وتشكيله ينطوى على صعوبة وغير عملي للمستهلك.

جاء ذلك على لسان الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية، أن الذهب المتداول في مصر حاليًا هو عيار 18 وعيار 21 فقط، ولا يوجد مشغولات ذهبية من عيار 24 ، ومن يشترى مشغول ذهبي على أنه عيار 24 فإنه يتعرض لعملية نصب.

وأوضح الدكتور وصفي، أن أعيرة 21 و 18 سهلة في عملية التشكيل، ويمكن تحويل الذهب عيار 21 إلى عيار 18 من خلال عمليات تصنيعية يعرفها صناع المهنة، بحيث يجرى عليه عمليات تحويلية وأعلى عيار ذهبي مشغول في مصر هو 23.5، والحديث عن مشغول ذهبي 24 كلام غير منطقى.

وبسؤاله عن إمكانية عمل مشغولات من العيار 24، قال رئيس شعبة المعادن الثمينة: إن عيار 24 يستغل فقط في السبائك وصناعته كمشغول ذهبي في صورة حلي أو أطقم غيرعملي بالمرة ومعرض للطي والكسر بسهوله.

وأوحض الدكتور وصفي، أن الفيصل في نوع العيار الذهبي هو الدمغة لأن المستهلك يشترى الذهب وفق دمغته من مصلحة الدمغة والموازين، فالمصلحة تحدد نوع العيار ويكون مدون على كل قطعة ذهب العيار التي تم تشكيلها منه.