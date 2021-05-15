شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ألف مشروع لحياة كريمة خلال العام المالى الجديد بقيمة 358 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن المصرى، تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية، وبما يتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، إذ تشهد مصر تنفيذ كم هائل من المشروعات فى جميع القطاعات لتساهم فى توفير خياة كربمة للمواطنين.

وقالت وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم تخصيص 358 مليار جنيه كاستثمارات حكومية لحوالى 12 ألف مشروع، خلال 21/2022، منها مشروعات لصالح مبادرة "حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى، وترتكز الخطة على عدد من التوجهات العامة، فى مقدمتها الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

وأوضح التقرير، أن الأهداف الاستراتيجية للخطة، تشمل التوسع فى إتاحة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالاضافة إلى استكمال التطبيق الفاعل للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجًا، من خلال التوزيع المتكافئ للاستثمارات، بهدف معالجة الفجوات التنموية.

وأكد التقرير، أن الاستثمارات الحكومية المستهدفه خلال العام المالى الجديد 21/2022، تصل ل 1.3 تريليون جنيه ، مع توفير المخصصات والاعتمادات اللازمة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة ومستهدفاتها.