شكرا لقرائتكم خبر عن إيفاد بعثة شركات بقطاع الأغذية لدولة تنزانيا 15 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إرسال بعثة إلى تنزانيا خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو 2021، وذلك بهدف الارتفاع بصادرات القطاع للسوق التنزاني خلال الفترة القادمة بوصفه أحد أهم الأسواق التصديرية للقطاع الغذائي.

وكشف المجلس في تقرير، حصل ”الخليج 365” عليه، أن صادرات القطاع لدولة تنزانيا كانت 11.3 مليون دولار فقط في 2019 مقابل 14 مليون دولار في 2018، وهذه الأرقام يمكن زيادتها خلال الفترة المقبلة من خلال الاهتمام والتركيز على هذا السوق.

وأشار المجلس التصديري، إلى أن التبغ المصنع بلغت صادراته 4.7 مليون دولار، والسكر 4.04 مليون دولار، والزيت 1.4 مليون دولار، والنشاء 50 ألف دولار، والشيكولاتة 19 ألف دولار، والمكرونة 15 ألف دولار، والكاكاو 13 ألف دولار، والطماطم 11 ألف دولار.

وأوضح المجلس، أن الصادرات السابقة تمثل 99% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية إلى تنزانيا خلال 2019، والتي بلغت 11.3 مليون دولار أمريكي.