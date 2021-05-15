شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تصدر منتجات ألومنيوم بقيمة 30 مليار جنيه خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب التقرير الخاص بالصادرات، والذى حصل الخليج 365 عليه فإن العام المالى 2018-2019 شهد أعلى كمية صادرات، بلغت 198 الف طن بقيمة 8.5 مليار جنيه ، فيما تم تصدير 188.3 ألف طن بقيمة نحو 8 مليارات جنيه العام المالى 2017-2018.
أوضح التقرير، أنه تم تصدير 160.2 ألف طن بقيمة 2.4 مليار جنيه العام المالى 2015-2016 ، فيما تم تصدير نحو 153 ألف طن بقيمة 7.7 مليار جنيه العام المالى 2016-2017، وخلال العام المالى 2019-2020 تم تصدير 176.1 الف طن بقيمة نحو 5.8 مليار جنيه.
وبحسب تقرير مشروع الموازنة التقديرية، تستهدف شركة مصر للألومنيوم، تحقيق إنتاج بسعر البيع بقيمة 10.638 مليار جنيه للعام المالي 2021/2022 مقابل إنتاج فعلي عام 2019/2020 بلغ نحو 8.3 مليار جنيه، بنمو 2.301 مليار جنيه بنسبة نمو 27.6%، وبلغت قيمة الإنتاج الفعلي خلال النصف الأول من عام 2020/2021 نحو 3.975 مليار جنيه، بنسبة 37.7% من قيمة الإنتاج المستهدف عام 2020/2021 والبالغ 10.551 مليار جنيه.