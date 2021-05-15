شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تصدر منتجات ألومنيوم بقيمة 30 مليار جنيه خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدرت مصر منتجات ألومنيوم بنحو 30 مليار جنيه، خلال الفترة من العام المالى 2015-2016 حتى العام المالى 2019-2020، وذلك من خلال منتجات شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وبحسب التقرير الخاص بالصادرات، والذى حصل الخليج 365 عليه فإن العام المالى 2018-2019 شهد أعلى كمية صادرات، بلغت 198 الف طن بقيمة 8.5 مليار جنيه ، فيما تم تصدير 188.3 ألف طن بقيمة نحو 8 مليارات جنيه العام المالى 2017-2018.

أوضح التقرير، أنه تم تصدير 160.2 ألف طن بقيمة 2.4 مليار جنيه العام المالى 2015-2016 ، فيما تم تصدير نحو 153 ألف طن بقيمة 7.7 مليار جنيه العام المالى 2016-2017، وخلال العام المالى 2019-2020 تم تصدير 176.1 الف طن بقيمة نحو 5.8 مليار جنيه.

وحددت شركة مصر للألومنيوم-إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية- متوسط سعر البيع الأساسى للمعدن 1980 دولار/طن بالموازنة التقديرية للعام المالى 2021/2022، مرتفعة عن مستوى فعلى 2019/2020، وبلغ 1676 دولار/طن، ومتوسط ستة أشهر حتى ديسمبر عام 2020، وبلغ 1809 دولار/طن، وكذلك حساب الطاقة الكهربائية الموردة للشركة بنحو 101 قرش/ك.و.س.

وبحسب تقرير مشروع الموازنة التقديرية، تستهدف شركة مصر للألومنيوم، تحقيق إنتاج بسعر البيع بقيمة 10.638 مليار جنيه للعام المالي 2021/2022 مقابل إنتاج فعلي عام 2019/2020 بلغ نحو 8.3 مليار جنيه، بنمو 2.301 مليار جنيه بنسبة نمو 27.6%، وبلغت قيمة الإنتاج الفعلي خلال النصف الأول من عام 2020/2021 نحو 3.975 مليار جنيه، بنسبة 37.7% من قيمة الإنتاج المستهدف عام 2020/2021 والبالغ 10.551 مليار جنيه.