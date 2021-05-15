شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف فصيلة جديدة من الديناصورات في المكسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عثر أثريون مكسيكيون على فصيلة من الديناصورات لم تكن معروفة من قبل خلال عمليات تنقيب في ولاية كواهويلا، حسبما أعلن المعهد المكسيكي للأنثروبولوجيا والتاريخ، الخميس.

وتمكن الباحثون، بحسب بيان المعهد، من التعرف إلى فصيلة ديناصورات «تلاتولوفوس جالورم» الآكلة للأعشاب بعد العثور على جمجمة سليمة بنسبة 80% تقريباً أثناء عمليات الحفر في ولاية كواهويلا شمالي البلاد.

كما عثر أيضاً على عُرف بطول 1.32 متراً، يشبه رمزاً تستخدمه شعوب أمريكا الوسطى للإشارة إلى التواصل والمعرفة.

واكتشف ذيل هذا النوع من الديناصورات في عام 2005، وجرى استخراجه عام 2013، حسبما أفاد علماء من المعهد الوطني للأنثروبولوجيا في الدورية العلمية المتخصصة «كريتاشيس ريسيرش».

ويرجح باحثون أن أن وفاة الديناصور «تلاتولوفوس» كانت قبل 72 أو 73 مليون عام في منطقة ملأى بالمياه وغنية بالرواسب، ونتيجة لذلك لا بد أن جسده تمت تغطيته بسرعة بالتربة التي حافظت عليه.