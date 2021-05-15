شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تواصل ارتفاعها لكن المؤشرات الرئيسية تسجل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تداولات يوم الجمعة مع انتعاش قطاعي الطاقة والتكنولوجيا بالإضافة إلى استيعاب بيانات ألمحت إلى صعود التضخم.



وأعلنت السلطات الصحية الأمريكية السماح للأشخاص على الحاصلين على الجرعات الكاملة من لقاحات كورونا بإمكانية عدم ارتداء قناع الوجه في الأماكن العامة.



وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي أن مبيعات التجزئة استقرت في الشهر الماضي بعد ارتفاع بنسبة 10.7% في مارس/آذار فيما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 1%.



كما تتابع الأسواق عن كثب تطورات الجائحة في الهند نتيجة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع في الدولة الآسيوية لا سيما بعد اكتشاف سلالة متحورة من الفيروس مما دعله أكثر فتكا وأسرع انتشارا.



يأتي ذلك بعد بيانات حكومية صادرة هذا الأسبوع أشارت إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بشكل ملحوظ في أمريكا خلال الشهر الماضي.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بنسبة 2.4% أو ما يعادل 1.55 دولار وأغلق الخام عند 65.37 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%، وبلغ أعلى سعر عند 65.3 دولار وأقل سعر عند 63.3 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 2.5% أو ما يعادل 1.66 دولار وأغلق عند 68.71 دولار للبرميل محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6%، وبلغ أعلى سعر عند 68.6 دولار وأقل سعر عند 66.5 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 1.1% (ما يعادل 360 نقطة) إلى 34382، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.1%، وبلغ أعلى مستوى عند 34454 نقطة وأقل مستوى عند 34050 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 2.3% (ما يعادل 305 نقاط) إلى 13430 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.3%، وبلغ أعلى مستوى عند 13460 نقطة وأقل مستوى عند 13242 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.5% (ما يعادل 61 نقطة) إلى 4173 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.4%، وبلغ أعلى مستوى عند 4183 نقطة وأقل مستوى عند 4129 نقطة.