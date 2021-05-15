شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية خلال ثاني أسبوع في مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الثاني من شهر مايو، بعدما سجل حجم تداول بلغ 193.6 مليون ورقة بقيمة 468 مليون جنيه، وجاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 46.5 مليون ورقة، بقيمة 291.1 مليون جنيه، فيما احتل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 214.8 مليون ورقة بقيمة 268.1 مليون جنيه، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول 210.4 مليون ورقة بقيمة 245.4 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 16.1 مليون ورقة بقيمة 244.4 مليون جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 23.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 181.9 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 5.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 168.2 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 83 مليون ورقة منفذة بقيمة 157.4 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 54.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 131.5 مليون جنيه، ثم قطاع التجارة والموزعون بحجم تداول بلغ 20.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 117.1 مليون جنيه.

وحل قطاعا خدمات النقل والشحن والمرافق، في المركزين الأخيرين على التوالى، وبلغ حجم تداول الأول 5.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 14.6 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 73.6 ألف ورقة بقيمة 2.3 مليون جنيه.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية، والتجارية، والخدمية، على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رءوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين.