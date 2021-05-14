شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: التضخم سيكون مؤقتا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت سيسيليا روس المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض، الجمعة إن الطفرة الحالية بمعدل التضخم في الولايات المتحدة ستكون ظاهرة مؤقتة.

وأبلغت الصحفيين في البيت الأبيض أن عدم توازن العرض والطلب بسبب الجائحة والعودة السريعة للنشاط الاقتصادي قد دفعت التضخم للارتفاع لكن ذلك لن يدوم.

وتابعت «أتوقع أن يتلاشى ذلك خلال الأشهر المقبلة.»

وهدأ مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع من التوتر بشأن تسارع التضخم بالولايات المتحدة.

وهون مسؤولو المركزي الأمريكي من شأن توقعات تشديد السياسة، مؤكدين أن ارتفاع الأسعار على خلفية إعادة فتح الاقتصاد سيكون مؤقتا.

(رويترز)