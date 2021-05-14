شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز التجارية تشهد إقبالاً من المتسوّقين خلال الربع الأول 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أكد سعود خوري الرئيس التنفيذي لإدارة قطاع التجزئة في شركة الدار للاستثمار أهمية الجهود المبذولة في أبوظبي من قبل دائرة الثقافة والسياحة من أجل زيادة أعداد الزوار للإمارة ورفع معدلات الإنفاق في المراكز التجارية وتنشيط نسب الإشغال بالفنادق.

وقال خوري ل«الخليج»:«تسعى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إلى توحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وسنّ وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم مكانة الإمارة كوجهة سياحية وثقافية رائدة على المستويين المحلي والعالمي».

وأضاف خوري « نعمل على تعزيز تجارب زوّارنا ومواكبة مفاهيم التسوق الجديدة لديهم ويعدّ إعلان الدار للاستثمار الأخير عن خطة التجديد الشاملة لياس مول بتكلفة 500 مليون درهم إماراتي استجابةً للاحتياجات المتغيرة للزوّار، وبما يتوافق مع التطور في توجهات البيع بالتجزئة حول العالم.

وستقدم الخطة مفاهيم وعروضاً جديدة ومتنوعة تثري تجربة الزوّار» وفي ما يلي نص الحوار:

ما مدى أهمية الفعاليات والأنشطة التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي في دعم الحركة التجارية وزيادة أعداد الزوار والمتسوقين؟

- مما لاشك فيه أن دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي تساهم في تقديم استراتيجية سياحية شاملة، ومن خلال تنظيم العروض والأنشطة والفعاليات الترويجية على مدار العام تعمل على زيادة أعداد زوار أبوظبي، ورفع معدلات الإنفاق في المراكز التجارية وتنشيط نسبة الإشغال في الفنادق، الأمر الذي يشكل دفعاً لعجلة الاقتصاد، وتعمل الدائرة على تنظيم القطاع السياحي والثقافي لإمارة أبوظبي وتطويره، وذلك من خلال الترويج لإرثها الثقافي ومعالمها السياحية والطبيعية المتنوعة، فضلاً عن الخيارات الترفيهية العائلية التي توفرها لزوارها، مما يسهم في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية متميزة ومستدامة.

ويمثل ياس مول الوجهة الأبرز في أبوظبي للتسوّق والحصول على أفضل تجارب وتناول الطعام والترفيه، ويقع في قلب جزيرة ياس. ويجمع المول أهم العلامات التجارية العالمية تحت سقف واحد، حيث يضم مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية والإقليمية إضافة إلى فوكس سينما التي تضم 20 صالة عرض ومنطقة ترفيهية عالمية المستوى.

ويعدّ ياس مول محور تجربة جزيرة ياس الغامرة، والتي تضم العديد من الوجهات الترفيهية المميزة وأبرزها عالم فيراري أبوظبي، وحلبة مرسى ياس، وياس ووتروورلد، وياس لينكس، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي بالإضافة إلى ثمانية فنادق.

إنعاش قطاع التجزئة

ما هي خططكم لعام 2021 من أجل إنعاش قطاع التجزئة في أبوظبي ودعم أعمال المتاجر في مراكز التسوق لديكم؟

- نعمل على تعزيز تجارب زوّارنا ومواكبة مفاهيم التسوق الجديدة لديهم ويعدّ إعلان الدار للاستثمار الأخير عن خطة التجديد الشاملة لياس مول بتكلفة 500 مليون درهم استجابةً للاحتياجات المتغيرة للزوّار، وبما يتوافق مع التطور في توجهات البيع بالتجزئة حول العالم. وستقدم الخطة مفاهيم وعروضاً جديدة ومتنوعة تثري تجربة الزوّار.

وافتتح ياس مول العام الماضي «كلاود سبيسز»، وهو مجموعة من مساحات العمل المشتركة الأولى من نوعها في مركز تسوّق في منطقة الخليج، والتي تقدم مفهوماً جديداً في الأعمال، وتمثل الخطوة الأولى في الخطة التطويرية للمول.

الارتقاء بتجربة الزوّار

ما تفاصيل خطة التجديد الشاملة لياس مول المعلنة مؤخراً وهل تخططون لمشاريع توسعية جديدة في مراكزكم الحالية للتسوق؟ وهل تعتزمون بناء وإدارة مركز تسوق جديد في دولة الإمارات؟

- يهدف استثمارنا الذي أعلنّا عنه مؤخراً إلى الارتقاء بتجربة الزوّار من خلال عملية إعادة تصميم المساحات الرئيسية داخل المول وإطلاق مفاهيم جديدة ومبتكرة للتسوّق وستشمل أعمال التجديد إطلاق أكثر من 100 متجر جديد بما فيها مطاعم ومقاهٍ، وماركات أزياء عالمية، ومتاجر مختصة بالعناية بالصحة والجمال والمجوهرات، بالإضافة إلى ردهة جديدة لتناول الطعام مع شرفات خارجية في المدخل الشمالي ستحتضن مزيجاً متنوعاً من العلامات التجارية المحلية والعالمية. وسيتم تجديد ساحة «تاون سكوير» الواقعة وسط ياس مول لتوفير تجربة تناول طعام مستوحاة من الجلسات الخارجية مع إطلالات مميزة على الفعاليات والأنشطة.

بينما سيصبح ممر «البوليفارد»، الذي يربط بين ياس مول وعالم فيراري أبوظبي وكلايم أبوظبي، مركزاً رياضياً جديداً كلياً، حيث سيعرض أفضل العلامات التجارية الرياضية في العالم.

وستضيف أعمال التجديد ما مجموعه 15,000 متر مربع من المساحات المكتبية في ياس مول، وتتضمن المساحات المكتبية الفريدة «كلاود سبيسز» التي تم إطلاقها العام الماضي.

«كلاود سبيسز»

وتمتاز مساحات العمل المشتركة في ياس مول بطيفٍ من الخصائص الفريدة؛ لعلّ أبرزها توفير مكاتب خاصة وأخرى مفتوحة، وحجرات عازلة للصوت وقاعات اجتماعات؛ لذا تشكل «كلاود سبيسز» مساحة عمل عصرية وفسيحة جاذبة للأعمال الإبداعية. ويضاف إلى المزايا العديدة التي تقدمها مساحات العمل المشتركة في مراكز التسوق فرصة الاستمتاع بتجارب الطعام والتسوق خلال فترة الاستراحة من العمل دون الحاجة لمغادرة المكان.

عيد الفطر

ما هي توقعاتكم لأداء مراكز التسوق لديكم خلال عيد الفطر المبارك، وهل ساهم تحسن السوق في تنشيط أعمال التجزئة والمتاجر خلال الفترة الأخيرة؟

- شهدت المراكز التجارية نشاطاً ملحوظاً وإقبالاً من المتسوّقين خلال الربع الأول من العام الجاري، وقد ساهمت التحديثات التي أصدرتها لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي فيما يتعلّق بالقيود التي تم فرضها للحد من انتشار جائحة (كوفيد-19)، بتنشيط عجلة الاقتصاد والسياحة وكان محفزاً لسكان الإمارات لقضاء شهر رمضان المبارك ضمن إمارة أبوظبي، وقد ساهمت القرارات الحكومية أيضاً في تسهيل إجراءات الرحلات السياحية إلى أبوظبي لمواطني الدول الخضراء واستثنائهم من الحجر الصحي، الأمر الذي ساعد في زيادة عدد السياح والزوّار لإمارة أبوظبي، وفي رفع نسبة الإقبال والتسوّق ضمن المراكز التجارية، ونحن نشهد اليوم تقدماً في حملة التطعيم ضد «كوفيد-19»، فضلاً عن تحسن ثقة المستهلك؛ ونحن نتوقع ارتفاعاً في نسب المبيعات وإقبال الزوار إلى ما يتجاوز مستوياتها العام الماضي.

نتوقع المزيد من الإقبال على مراكزنا التجارية خلال فترة عيد الفطر، وينتظر المتسوّقون خلال العيد فرص ربح مجزية، وذلك لدى تسوّقهم بمبلغ أقلّه 300 درهم في مراكزنا التجارية، ويشترط عليهم تحميل تطبيق برنامج «دارنا – مكافآت من الدار» من خلال أجهزتهم المحمولة، حيث يحصلون على فرصة الفوز بمليون نقطة من برنامج «دارنا – مكافآت من الدار»، إلى جانب الحصول على فرصة الفوز بمليون ميل من الاتحاد للطيران، وسوف يتمكن المتسوّقون من المشاركة في عدد من المسابقات من خلال التطبيق، والتي تتضمن تدوير العجلة الإلكترونية للفوز بالجوائز، ومسابقة امسح واربح، والتي يحصل المشاركون من خلالها على بطاقة رقمية يتم إرسالها إلى أجهزتهم المحمولة، والتي تخفي لهم الهدية التي تنتظرهم، وتشمل المسابقات أيضاً أحجية خمن السعر، حيث يتم عرض ست علب تعرض منتجات من فئات البيع بالتجزئة المختلفة، ويتعيّن على المشاركين تخمين سعر المنتجات الموجودة داخل الصندوق، ويتم في نهاية كل يوم اختيار فائزٍ محظوظٍ لكل صندوق ليفوز بالمنتج الموجود داخل الصندوق.

الإدارة الفعالة

كيف تقيّمون أداء مراكز التسوق التابعة للدار خلال عام 2020، وما هي أبرز جهودكم لدعم المستأجرين؟

- بشكل عام، أبدت الدار للاستثمار مرونة ملحوظة وسط الظروف الصعبة على مستوى الاقتصاد الكلي وفترات الإغلاق العام، وارتكزت في ذلك على نقاط قوتها الرئيسية المتمثلة في: الحوكمة القوية، والإدارة الفعالة للأصول على يد فريق متمرس، بالإضافة إلى محفظة أصولها المتنوعة وبلغ إجمالي صافي الإيرادات التشغيلية 1.58 مليار درهم في السنة المالية 2020 بانخفاض نسبته 7% فقط على أساس سنوي.

وانخفضت إيرادات السنة المالية 2020 بنسبة 15% لتصل إلى 3.43 مليار درهم، ويعزى ذلك جزئياً إلى انخفاض الدخل من قطاعي البيع بالتجزئة والضيافة ووصلت إيرادات الربع الرابع 2020 إلى 936 مليون درهم نتيجة حدوث زيادة كبيرة في إشغال الفنادق وتحسن الإقبال على أصول البيع بالتجزئة.

استقر صافي الإيرادات التشغيلية للعقارات الاستثمارية (أصول البيع بالتجزئة والمساحات التجارية والسكنية) في السنة المالية 2020 عند 1.31 مليار درهم، بانخفاض 5% فقط عن العام السابق.

وأظهرت محفظة العقارات الاستثمارية درجة عالية من الاستقرار على الرغم من ظروف البيئة التشغيلية الصعبة التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، حيث بلغ معدل الإشغال عبر أصول البيع بالتجزئة والمساحات التجارية والسكنية 88% في نهاية عام 2020.

دعم المستأجرين

في ضوء تأثر أعمال بعض المتاجر والعلامات التجارية بشدة واضطرارها إلى الإغلاق، هل سجلتم انخفاضاً في إيجارات المتاجر؟ وهل تمكنتم من تعويض هذا الانخفاض واستقطاب علامات تجارية جديدة؟

- أطلقت الدار خلال الفترة الماضية سلسلة من المبادرات لدعم المستأجرين في مراكزها التجارية تجاوزت قيمتها 90 مليون درهم، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة.

وركزنا خلال الفترة ذاتها على علاقاتنا المتينة مع شركائنا المستأجرين، حيث عززنا تعاوننا وعملنا معهم جنباً إلى جنب بهدف تقديم أفضل العروض لزوّارنا.

وشمل الدعم المقدم من الدار إرجاء تحصيل الإيجارات في محفظة قطاع التجزئة من 1 إبريل إلى 1 يونيو من العام الماضي مع تمديد فترات السداد دون تكلفة إضافية، إلى جانب استيفاء بدل الإيجار حتى بعد هذا التاريخ، وذلك وفقاً لاحتياجات وحجم أعمال المستأجرين.

ولرفد شركائها التجاريين بسيولة إضافية، سمحت الدار للمستأجرين استرداد نسبة 50% من ودائع التأمين، مع ضمان عدم صرف الشيكات المودعة خلال فترة إغلاق مراكز التسوق. وتم إتاحة إرجاء سداد باقي الأقساط من مدة سنة وحتى نهاية فترة العقد.



علامات تجارية ورياضية جديدة

تمكن ياس مول من استقطاب علامات تجارية جديدة خلال الفترة الأخيرة وهو ما تشمله خطة التجديد التي أعلن عنها مؤخراً، حيث سينضم عدد من أهم العلامات التجارية والرياضية إلى جانب العديد من المطاعم والمقاهي الجديدة، كما ستزيد الخطة من عدد المتاجر المختصة بالعناية بالصحة والجمال والمجوهرات، إلى جانب مجموعة من ماركات الأزياء العالمية، بما في ذلك أول متجر لعلامة أوربان آوتفيترز في أبوظبي، وكيندال أند كايلي، وعلامة الأحذية التكنولوجية Duozoulu كما سيضيف «ياس مول» منطقة المفروشات المنزلية، والتي تضم متاجر مثل «EBarza» و«Ethan Allen» لأول مرة في أبوظبي. هذا بالإضافة إلى متاجر رئيسية جديدة تقدم تجارب وعلامات فريدة وتوفر لزوار المركز أحدث التوجهات.