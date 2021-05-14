شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع لكنها تسجل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس سجل خسائر أسبوعية.



وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي أن مبيعات التجزئة استقرت في الشهر الماضي بعد ارتفاع بنسبة 10.7% في مارس/آذار فيما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 1%.



كما تتابع الأسواق عن كثب تطورات الجائحة في الهند نتيجة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع في الدولة الآسيوية لا سيما بعد اكتشاف سلالة متحورة من الفيروس مما دعله أكثر فتكا وأسرع انتشارا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.8 نقطة وأقل مستوى عند 90.2 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.1% أو ما يعادل 31 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 27.37 دولار للأوقية، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.4%، وبلغ أعلى سعر عند 27.595 دولار وأقل سعر عند 26.920 دولار.