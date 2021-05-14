شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مع استمرار سيطرة بريطانيا على جائحة كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة تزامنا مع ضعف العملة الأمريكية بالإضافة إلى التفاؤل بشأن سيطرة المملكة المتحدة على جائحة كورونا.



ويرى مراقبون أن بريطانيا نجحت في السيطرة على فيروس كورونا بفضل توزيع الملايين من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس على مواطنيها.



على النقيض، يتابع العالم عن كثب المتحور الجديد لفيروس كورونا في الهند الذي يتسبب في مئات الآلاف من الإصابات وآلاف الوفيات يوميا في الدولة الآسيوية.



هذا، وساد القلق الأسواق هذا الأسبوع نتيجة ارتفاع التضخم بشكل ملحوظ في أمريكا مما ضغط على أسواق الأسهم والسلع وأصول المخاطرة.



وعلى صعيد التداولات/ ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.4095، وسجل أعلى سعر عند 1.4111 وأقل سعر عند 1.4036.