شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يواصل الضغط على أتلتيكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سحق ريال مدريد مضيفه غرناطة 4-1 ليضمن استمرار الصراع على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم حتى النهاية.

وسجل لريال مدريد لوكا مودريتش ورودريجو وألفارو أودريوزولا وكريم بنزيمة، ولغرناطة خورخي مولينا.

وقال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد «لم نشعر بالذعر عندما كانت النتيجة 2-1 ورددنا سريعاً وهذا يظهر شخصية الفريق».

وتابع «كان فوزاً رائعاً أمام منافس قوي في ملعب صعب. سنقدم كل ما لدينا في آخر مباراتين حتى نهاية الدوري».

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني متأخراً بنقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر قبل جولتين من النهاية

ويحل ريال مدريد ضيفاً على أتلتيك بيلباو، يوم غد الأحد، في مباراة صعبة، فيما يستضيف أتلتيكو منافسه أوساسونا في لقاء سهل.

ويلعب في الجولة الأخيرة ريال مدريد مع فياريال، وأتلتيكو مدريد مع بلد الوليد.